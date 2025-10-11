Американски финал на турнира в Ухан

Шампионката от Откритото първенство на Франция Коко Гоф победи италианката Джазмин Паолини с 6:4, 6:3, за да достигне до финала на турнира по тенис в Ухан, Китай, неин трети финал на турнир с ранг УТА 1000 за годината.

Американката, поставена под номер 3, взе първия сет, след като и двете тенисистки задържаха сервиса си в първите пет гейма, преди да си разменят пет поредни пробива.

Вторият сет следваше подобен модел, като Паолини направи пробив за преднина от 3:2, но Гоф веднага отговори с рибрейк в 11-ия пореден пробив.

Гоф спечели сервиса за първи път в сета, за да поведе с 4:3 и да приключи мача след 6:3.

В спор за титлата американката ще срещне сънародничката си Джесика Пегула, която в другия полуфинал победи номер 1 в света Арина Сабаленка с 2:6, 6:4, 7:6(2).

Сабаленка започна уверено и с лекота спечели първия сет с 6:2, но след това допусна обрат, като в решителния трети сет Пегула спечели след тайбрек със 7:2.

Снимки: Gettyimages