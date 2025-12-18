Фондация "Григор Димитров" проведе открит урок по "Образование за здраве" в Хасково

Първият открит урок по програмата „Образование за здраве“ на фондацията на Григор Димитров се проведе съвместно с фондация „Заедно в час“ в Средно училище „Васил Левски“ в родния град на тенисиста – Хасково. Видео поредицата „Буквално с Гришо“, с практически и мотивиращи съвети, е създадена съвместно с образователната платформа „Уча.се“.

В специално видеообръщение Григор Димитров поздрави участниците и ги насърчи да вярват в себе си. Той се обърна и към родителите с призив да подкрепят децата си и да ги учат да не се отказват: „Моите родители ме научиха да не се отказвам. Вашите думи дават сила на децата. Това е най-добрата подготовка за създаването на един шампион в живота“, каза тенисистът. Димитров изрази и признателност към учителите за тяхната роля в изграждането на дисциплина, любознателност и устойчивост у децата.

От името на спортиста учениците получиха образователна картичка с 10 съвета за здравословен начин на живот от програмата „Бъди шампион“, която насърчава физическата активност, правилното хранене, баланса с технологиите и емоционалната стабилност.

Инициативата, посветена на физическото, психическото и емоционалното благополучие на децата, ще обхване над 300 училища в цялата страна, съобщи за БТА оперативният директор на Фондация „Григор Димитров“ Марина Георгиева. Тя уточни, че тенисистът е записал своите препоръки във видеообръщения, базирани на личния му опит и израстването му в спорта. Поредицата „Буквално с Гришо“ е достъпна онлайн за всеки, който иска да се мотивира чрез примера на Григор, добави Георгиева.

Видеото от открития урок бе излъчено на LED стена, част от оборудването на новия СТЕМ център в училището. Зоната включва шест високотехнологично оборудвани и свързани класни стаи по направленията „Природни науки“ и „Математика и информатика“, изградени за 356 323 лв. с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост.

„Днес не откриваме просто нови кабинети, а нов начин на учене – пространство, в което любопитството води към открития, а откритията – към мечти, развитие и успех“, каза при откриването на центъра директорът на училището Милена Михайлова.