Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Артур Риндеркнех ще играе срещу братовчед си на финала в Шанхай

Артур Риндеркнех ще играе срещу братовчед си на финала в Шанхай

  • 11 окт 2025 | 18:05
  • 457
  • 0
Артур Риндеркнех ще играе срещу братовчед си на финала в Шанхай

Французинът Артур Риндеркнех се класира за пръв път в кариерата си за финал на турнир от сериите "Мастърс 1000". Той ще играе за титлата в Шанхай, след като на полуфиналите надигра с 4:6, 6:2, 6:4 руснака Даниил Медведев.

Риндеркнех, който е номер 54 в световната ранглиста, ще спори във финала с Валентен Вашеро от Монако, който е негов братовчед. По-рано днес 204-тия в световната ранглиста Вашеро надигра Новак Джокович с 6:3, 6:4 и в неделя също ще търси първия си трофей.

Джокович беше спрян от №204 в света на полуфиналите в Шанхай
Джокович беше спрян от №204 в света на полуфиналите в Шанхай

Срещу Медведев Риндеркнех изглеждаше в много трудна ситуация, след като загуби първия сет с 4:6. Той обаче не се предаде и взе неочаквано лесно втората част, в която реализира два пробива. Сервисът на французина започна да работи много добре и въпреки големия брой непредизвикани грешки именно това оръжие го държеше в мача.

В решителния трети сет Риндеркнех отрази общо три точки за пробив в два последователни гейма на свой сервис. Той получи първия си шанс да спечели подаването на Медведев в оказалия се последен гейм на мача. При първата възможност това да стане Медведев се спаси с ас на втори сервис, но при втората подобна възможност Риндеркнех успя да затвори мача.

С класирането си за финала в Шанхай той ще се изкачи с поне 26 места в световната ранглиста и от понеделник ще бъде номер 28. При титла французинът ще се изкачи до 22-рото място.

Новак Джокович обясни защо "никога няма да бъде приятел" с Рафаел Надал
Новак Джокович обясни защо "никога няма да бъде приятел" с Рафаел Надал
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Джокович беше спрян от №204 в света на полуфиналите в Шанхай

Джокович беше спрян от №204 в света на полуфиналите в Шанхай

  • 11 окт 2025 | 14:01
  • 10754
  • 12
Нестеров отпадна на полуфиналите на сингъл в Гърция

Нестеров отпадна на полуфиналите на сингъл в Гърция

  • 11 окт 2025 | 12:38
  • 339
  • 0
За втора поредна година Сабаленка ще бъде №1 в края на сезона

За втора поредна година Сабаленка ще бъде №1 в края на сезона

  • 11 окт 2025 | 11:32
  • 1479
  • 0
Поражение за Вики Томова на старта на квалификациите в Нинбо

Поражение за Вики Томова на старта на квалификациите в Нинбо

  • 11 окт 2025 | 08:55
  • 2836
  • 2
Хванаха тенинист с допинг, оправда се с целувка

Хванаха тенинист с допинг, оправда се с целувка

  • 11 окт 2025 | 04:02
  • 3620
  • 1
Сабаленка си приписа заслуги за Джокович: Ако вземе титлата, ще е заради мен

Сабаленка си приписа заслуги за Джокович: Ако вземе титлата, ще е заради мен

  • 10 окт 2025 | 20:08
  • 2179
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Босът на Славия потвърди: Ратко е! Онези от Пловдив Бати Венци, Кака Пена - не ме интересуват

Босът на Славия потвърди: Ратко е! Онези от Пловдив Бати Венци, Кака Пена - не ме интересуват

  • 11 окт 2025 | 17:07
  • 10193
  • 14
Бивш наставник на Левски и Цървена звезда е новият треньор на Славия

Бивш наставник на Левски и Цървена звезда е новият треньор на Славия

  • 11 окт 2025 | 16:29
  • 17694
  • 11
Два мача - две бомби за Купата - аматьори изритаха професионалисти

Два мача - две бомби за Купата - аматьори изритаха професионалисти

  • 11 окт 2025 | 16:55
  • 28781
  • 13
ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

  • 11 окт 2025 | 12:52
  • 45448
  • 98
България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

  • 11 окт 2025 | 07:17
  • 32218
  • 91
Андора изненада Латвия като гост, очакват ни още седем мача тази вечер

Андора изненада Латвия като гост, очакват ни още седем мача тази вечер

  • 11 окт 2025 | 17:54
  • 8047
  • 1