Артур Риндеркнех ще играе срещу братовчед си на финала в Шанхай

Французинът Артур Риндеркнех се класира за пръв път в кариерата си за финал на турнир от сериите "Мастърс 1000". Той ще играе за титлата в Шанхай, след като на полуфиналите надигра с 4:6, 6:2, 6:4 руснака Даниил Медведев.

Риндеркнех, който е номер 54 в световната ранглиста, ще спори във финала с Валентен Вашеро от Монако, който е негов братовчед. По-рано днес 204-тия в световната ранглиста Вашеро надигра Новак Джокович с 6:3, 6:4 и в неделя също ще търси първия си трофей.

Срещу Медведев Риндеркнех изглеждаше в много трудна ситуация, след като загуби първия сет с 4:6. Той обаче не се предаде и взе неочаквано лесно втората част, в която реализира два пробива. Сервисът на французина започна да работи много добре и въпреки големия брой непредизвикани грешки именно това оръжие го държеше в мача.

В решителния трети сет Риндеркнех отрази общо три точки за пробив в два последователни гейма на свой сервис. Той получи първия си шанс да спечели подаването на Медведев в оказалия се последен гейм на мача. При първата възможност това да стане Медведев се спаси с ас на втори сервис, но при втората подобна възможност Риндеркнех успя да затвори мача.

С класирането си за финала в Шанхай той ще се изкачи с поне 26 места в световната ранглиста и от понеделник ще бъде номер 28. При титла французинът ще се изкачи до 22-рото място.

Снимки: Gettyimages