  Тенис
  2. Тенис
  3. Джокович беше спрян от №204 в света на полуфиналите в Шанхай

Джокович беше спрян от №204 в света на полуфиналите в Шанхай

  • 11 окт 2025 | 14:01
  • 4379
  • 5

Четирикратният шампион Новак Джокович отпадна на полуфиналите на турнира по тенис на твърди кортове от сериите "Мастърс" в Шанхай (Китай) с награден фонд 9.193 милиона долара. Поставеният под номер 4 в схемата сърбин отстъпи пред квалификанта Валентин Вашеро (Монако) с 3:6, 4:6 за 1:40 час.

С успеха Вашеро се превърна в най-ниско класирания в ранглистата на ATP финалист в историята на турнирите "Мастърс 1000" от 1990 година насам.

Номер 204 в ранглистата на ATP тенисист от Монако запази хладнокръвие и самообладание през цялото време, възползвайки се от физическите трудности на Джокович, който на два пъти получи помощ от физиотерапевта заради проблеми в долната част на гърба в първия сет.

Вашеро спечели 78 процента от точките си на първи сервис по пътя към най-голямата победа в кариерата си срещу Джокович. След като пристигна в Шанхай като резерва за квалификациите, 26-годишният тенисист ще се изправи в неделя срещу братовчед си Артюр Риндернех (Франция) или Даниил Медведев (Русия) за трофея.

Представителят на Монако си осигури дебют в топ 100 на световната ранглиста, побеждавайки Холгер Руне на четвъртфиналите. Той е едва шестият играч през този век, достигнал до първия си финал в ATP Тура на турнир от "Мастърс" 1000, и първият след Алехандро Давидович Фокина (Испания) в Монте Карло през 2022 година.

Снимки: Gettyimages

