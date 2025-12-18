Зверев и още двама от топ 10 ще участват на турнира в Мюнхен догодина

Популярни
  • 18 дек 2025 | 15:51
  • 173
  • 0
Александър Зверев и още двама тенисисти от топ 10 ще участват на турнира в Мюнхен догодина, съобщава ДПА.

Зверев е печелил турнира от сериите АТП 500 в германския град три пъти, като през 2025-а това беше единствената му титла за годината.

„Мюнхен има запазено място в календара ми и винаги го чувствам като втори дом. Подкрепата и атмосферата са просто невероятни, а аз нямам търпение да се завърна през април“, каза световният номер 3 в изявление, публикувано от организаторите.

Освен него американците Тейлър Фриц, който спечели през 2024-а, и тазгодишният финалист Бен Шелтън също са сред участниците в предстоящото издание, което ще се проведе между 13 и 19 април.

Турнирът в Мюнхен носи на победителя 500 точки за ранглистата, след като преди 2025-а беше част от сериите АТП 250.

