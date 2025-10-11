Още един напуска Локомотив (София)

Още една раздяла обявиха от Локомотив София, след като преди минути стана ясна тази с шефа на школата Ратко Достанич. От утре и той, и Юлиян Петков напускат тима от „Надежда“.
Ратко Достанич напусна Локо (София), от клуба определят като шок и разочарование причината за решението му
Ето какво гласи съобщението на столичните железничари:
„Юлиян Петков днес уведоми ръководството на клуба, че и той напуска „Локомотив“ и ще последва Ратко Достанич!
Пожелаваме на Юлиян Петков здраве в бъдеще!“
Вероятно той ще стане помощник на Достанич, който се очаква да поеме Славия.