Още един напуска Локомотив (София)

  • 11 окт 2025 | 16:37
  • 627
  • 0
Още една раздяла обявиха от Локомотив София, след като преди минути стана ясна тази с шефа на школата Ратко Достанич. От утре и той, и Юлиян Петков напускат тима от „Надежда“.

Ратко Достанич напусна Локо (София), от клуба определят като шок и разочарование причината за решението му
Ето какво гласи съобщението на столичните железничари:

„Юлиян Петков днес уведоми ръководството на клуба, че и той напуска „Локомотив“ и ще последва Ратко Достанич!

Пожелаваме на Юлиян Петков здраве в бъдеще!“

Вероятно той ще стане помощник на Достанич, който се очаква да поеме Славия.

