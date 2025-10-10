Популярни
Стоичков, Сираков, Балъков и Георги Иванов гости на откриването на новия комплекс на Даниел Боримиров
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
Очаквайте: Георги Пеев в "Моята история"

  • 10 окт 2025 | 10:30
  • 445
  • 1

Бившият национал на България Георги Пеев е третият гост в "Моята история" – съвместната продукция на Sportal.bg и Bulgarian Football Shirts. Юношата на Локомотив (София) бе поредният, който не скри емоциите си от подготвената му изненада – съхранените през годините редица негови екипи от емблематични мачове.

"Моята история" с Мартин Петров

Пеев се върна към годините в "Надежда", дебюта с червено-черната фланелка, силните си изяви с нея и последвалия трансфер в гранда Динамо (Киев). Триумфиралият три пъти с титлата на Украйна българин си спомни за великия Валерий Лобановски и годините на възход, в които бяха записани победи срещу редица водещи европейски клубове, в това число Арсенал, Нюкасъл и Фейенорд.

С участника на Евро 2004 в Португалия се върнахме и към някои от най-значимите мачове за българския национален отбор през новото хилядолетие – победата с 2:0 като гост на Белгия на старта на европейските квалификации и незабравимия и до днес успех с 2:0 над Хърватия пред родна публика.

"Моята история" с Красимир Балъков

Пеев сподели и за връзката си с последния си клуб – руския Амкар (Перм), в чиито редици си извоюва легендарен статут. За историческата първа победа в Европа, за любовта на феновете и прословутото „Без болгаров нет Амкара“ Пеев говори в третия епизод на поредицата „Моята история“!

Не пропускайте идния понеделник, 13 октомври!

