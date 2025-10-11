Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (София)
  3. Ратко Достанич напусна Локо (София), от клуба определят като шок и разочарование причината за решението му

Ратко Достанич напусна Локо (София), от клуба определят като шок и разочарование причината за решението му

  • 11 окт 2025 | 16:06
  • 1960
  • 4

Локомотив (София) обяви, че се разделя с Ратко Достанич. Сърбинът е пожелал лична среща с президента Веселин Стоянов, след което е обявил решението си да напусне “червено-черните”, където беше ръководител на школата. От клуба не споделят каква е причината, но я определят като “огромен шок” и “голямо разочарование”. За определен период през миналата година Достанич беше старши треньор на "железничарите".

Ето какво пишат от Локомотив:

Ръководството на “Локомотив” (София) съобщава, че Ратко Достанич от утре няма да е част от клуба. Вчера сърбинът изрази това свое желание на среща лично с президента Веселин Стоянов. За всички в “Локомотив” новината дойде като огромен шок, а причините за напускането на Достанич бяха приети като голямо разочарование от човек, зад когото целият клуб застана твърдо, подкрепи го и му осигури изпълнението на всяко едно поставено условие. От колегиалност няма да ги споделим, но скоро “червено-черната” общност ще разбере повече.

Макар новината да е внезапна и готово решение все още да няма, школата остава приоритет за клуба и ще се търси възможно най-правилният ход за нейното развитие.

Ръководството на “Локомотив” (София) пожелава на Ратко Достанич здраве занапред.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Илия Груев стана помощник-треньор на тим от Втора Бундеслига

Илия Груев стана помощник-треньор на тим от Втора Бундеслига

  • 11 окт 2025 | 15:36
  • 1472
  • 0
Два мача - две бомби за Купата - аматьори изритаха професионалисти

Два мача - две бомби за Купата - аматьори изритаха професионалисти

  • 11 окт 2025 | 16:55
  • 18829
  • 7
ЦСКА победи Септември и при юношите до 15 години

ЦСКА победи Септември и при юношите до 15 години

  • 11 окт 2025 | 13:56
  • 1009
  • 0
Закрита учебна игра за Локомотив (Пд)

Закрита учебна игра за Локомотив (Пд)

  • 11 окт 2025 | 13:39
  • 433
  • 0
Янев похвали отбора и каза добри думи за Брахими

Янев похвали отбора и каза добри думи за Брахими

  • 11 окт 2025 | 13:05
  • 6917
  • 1
ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

  • 11 окт 2025 | 12:52
  • 38970
  • 92
Виж всички

Водещи Новини

Бивш наставник на Левски и Цървена звезда е новият треньор на Славия

Бивш наставник на Левски и Цървена звезда е новият треньор на Славия

  • 11 окт 2025 | 16:29
  • 7455
  • 3
Два мача - две бомби за Купата - аматьори изритаха професионалисти

Два мача - две бомби за Купата - аматьори изритаха професионалисти

  • 11 окт 2025 | 16:55
  • 18829
  • 7
Златомир Загорчич вече не е треньор на Славия

Златомир Загорчич вече не е треньор на Славия

  • 11 окт 2025 | 16:08
  • 6622
  • 6
ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

ЦСКА унищожи Септември за едно полувреме в контрола

  • 11 окт 2025 | 12:52
  • 38970
  • 92
България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

България започва ерата "Димитров" срещу звездите на Турция

  • 11 окт 2025 | 07:17
  • 26840
  • 80
Започна първата среща от съботните световни квалификации

Започна първата среща от съботните световни квалификации

  • 11 окт 2025 | 15:59
  • 6528
  • 0