Ратко Достанич напусна Локо (София), от клуба определят като шок и разочарование причината за решението му

Локомотив (София) обяви, че се разделя с Ратко Достанич. Сърбинът е пожелал лична среща с президента Веселин Стоянов, след което е обявил решението си да напусне “червено-черните”, където беше ръководител на школата. От клуба не споделят каква е причината, но я определят като “огромен шок” и “голямо разочарование”. За определен период през миналата година Достанич беше старши треньор на "железничарите".

Ето какво пишат от Локомотив:

Ръководството на “Локомотив” (София) съобщава, че Ратко Достанич от утре няма да е част от клуба. Вчера сърбинът изрази това свое желание на среща лично с президента Веселин Стоянов. За всички в “Локомотив” новината дойде като огромен шок, а причините за напускането на Достанич бяха приети като голямо разочарование от човек, зад когото целият клуб застана твърдо, подкрепи го и му осигури изпълнението на всяко едно поставено условие. От колегиалност няма да ги споделим, но скоро “червено-черната” общност ще разбере повече.

Макар новината да е внезапна и готово решение все още да няма, школата остава приоритет за клуба и ще се търси възможно най-правилният ход за нейното развитие.

Ръководството на “Локомотив” (София) пожелава на Ратко Достанич здраве занапред.