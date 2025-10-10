Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Враца)
  3. Ботев (Враца) взе опитен халф

Ботев (Враца) взе опитен халф

  • 10 окт 2025 | 13:21
  • 664
  • 0
Ботев (Враца) взе опитен халф

Намиращият се в отлична форма отбор на Ботев (Враца) представи поредно ново попълнение днес. Това е полузащитникът Кристиян Пешов, който е добре познат по българските терени заради присъствието си в много родни клубове.

Пешов, който може да играе като дясно крило и централен атакуващ полузащитник, за последно носеше екипа на Локомотив (Пловдив), а от 1 юли е без клуб.

Ботев (Враца) привлече защитник с над 100 мача за Левски
Ботев (Враца) привлече защитник с над 100 мача за Левски

"28-годишният полузащитник вече е част от Ботев Враца! За последно игра с екипа на Локомотив Пловдив, а в кариерата си е защитавал цветовете на Септември София, ЦСКА 1948, Славия, Созопол и ЦСКА.

Кристиян Пешов вече тренира с отбора и ще бъде на разположение на старши треньора Тодор Симов", пишат врачани

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ицо към Карлос Насар: Можеш да вдигнеш целия свят

Ицо към Карлос Насар: Можеш да вдигнеш целия свят

  • 10 окт 2025 | 09:43
  • 2600
  • 7
Контузия мъчи халф на ЦСКА

Контузия мъчи халф на ЦСКА

  • 10 окт 2025 | 09:38
  • 1672
  • 0
Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

  • 10 окт 2025 | 08:00
  • 12104
  • 5
Бижутера наказа ветераните на Левски

Бижутера наказа ветераните на Левски

  • 9 окт 2025 | 18:30
  • 21274
  • 13
Игор Тиаго: Футболът в България е по-бърз и по-техничен от този в Бразилия

Игор Тиаго: Футболът в България е по-бърз и по-техничен от този в Бразилия

  • 9 окт 2025 | 18:21
  • 3351
  • 9
Оперираха национал

Оперираха национал

  • 9 окт 2025 | 18:17
  • 2654
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА и още 7 клуба печелят, а Левски, Локо (Пд) и Черно море губят при изваждане на Спартак (Вн) от елита

ЦСКА и още 7 клуба печелят, а Левски, Локо (Пд) и Черно море губят при изваждане на Спартак (Вн) от елита

  • 10 окт 2025 | 14:09
  • 5438
  • 5
Стоичков обяви огромен футболен проект и се обърна към шеф на Левски: Поздравления! Направил си нещо уникално

Стоичков обяви огромен футболен проект и се обърна към шеф на Левски: Поздравления! Направил си нещо уникално

  • 10 окт 2025 | 11:57
  • 27042
  • 23
Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

  • 10 окт 2025 | 08:00
  • 12104
  • 5
Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

  • 10 окт 2025 | 09:57
  • 6624
  • 20
Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

  • 10 окт 2025 | 09:52
  • 8268
  • 10
Интересен тест за Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Интересен тест за Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 10 окт 2025 | 07:00
  • 6557
  • 2