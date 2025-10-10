Ботев (Враца) взе опитен халф

Намиращият се в отлична форма отбор на Ботев (Враца) представи поредно ново попълнение днес. Това е полузащитникът Кристиян Пешов, който е добре познат по българските терени заради присъствието си в много родни клубове.

Пешов, който може да играе като дясно крило и централен атакуващ полузащитник, за последно носеше екипа на Локомотив (Пловдив), а от 1 юли е без клуб.

"28-годишният полузащитник вече е част от Ботев Враца! За последно игра с екипа на Локомотив Пловдив, а в кариерата си е защитавал цветовете на Септември София, ЦСКА 1948, Славия, Созопол и ЦСКА.

Кристиян Пешов вече тренира с отбора и ще бъде на разположение на старши треньора Тодор Симов", пишат врачани