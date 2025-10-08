Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов коментира публикацията на собственика на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов във "Фейсбук". По-рано през деня гръмна скандал, след като столичният бизнесмен обяви, че емисари на "канарчетата" са се свързали с футболисти на "белите" с цел купуване на мача, който трябва да се изиграе в града под тепетата на 18 октомври.

Венци Стефанов хвърли бомба: Емисари на Ботев (Пд) са в София, искат от играчи на Славия да продадат мача!

В изявлението си в социалната мрежа Филипов призова "бати Венци" да не хвърля кал по пловдивския клуб.

Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

"Това са едни празни приказки. Явно някой търси успокоение на своята съвест. Аз съм благодарен на моето момче, което ме информира своевременно. Показа честност и доблест! Радвам се, защото място за друго в спорта, а и в живота, няма.

Ботев (Пловдив) с призив към Венци Стефанов, "канарчетата": Няма да позволим коварни интриги

Всеки може да си говори каквото иска, но нека един човек да излезе и да каже, че за тези 30 години съм уредил мач. Няма такъв случай", каза шефът на "белите" пред Sportal.bg.