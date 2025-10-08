Популярни
  Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

  • 8 окт 2025 | 20:35
Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов коментира публикацията на собственика на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов във "Фейсбук". По-рано през деня гръмна скандал, след като столичният бизнесмен обяви, че емисари на "канарчетата" са се свързали с футболисти на "белите" с цел купуване на мача, който трябва да се изиграе в града под тепетата на 18 октомври.

В изявлението си в социалната мрежа Филипов призова "бати Венци" да не хвърля кал по пловдивския клуб.

"Това са едни празни приказки. Явно някой търси успокоение на своята съвест. Аз съм благодарен на моето момче, което ме информира своевременно. Показа честност и доблест! Радвам се, защото място за друго в спорта, а и в живота, няма.

Всеки може да си говори каквото иска, но нека един човек да излезе и да каже, че за тези 30 години съм уредил мач. Няма такъв случай", каза шефът на "белите" пред Sportal.bg.

