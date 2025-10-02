Популярни
Куартараро отново критикува Ямаха за развитието в хода на сезона

  • 2 окт 2025 | 17:54
  • 300
  • 0

Световният шампион в MotoGP за 2021 година Фабио Куартараро отново критикува отбора на Ямаха за развитието на YZR-M1 в хода на сезон 2025.

Французинът говори пред медиите преди Гран При на Индонезия и беше попитан дали има някакви очаквания за добри резултати в последните пет кръга от кампанията. Неговият отговор беше доста негативен, след което той уточни, че най-голямият напредък на Ямаха в рамките на последните 12 месеца е дошъл по време на теста, който се проведе в Барселона веднага след края на сезон 2024.

Куартараро каза какво ще реши неговото бъдеще в Ямаха
Куартараро каза какво ще реши неговото бъдеще в Ямаха

„Не. Аз мисля, че нашият най-голям напредък дойде по време на теста в Барселона в края на миналата година. След това направихме някакви подобрения, но видяхме, че най-силните ни моменти дойдоха в началото на годината в първите три състезания в Европа в Льо Ман, „Херес“ и „Силвърстоун“. Оттогава насам ние си страдаме, но както вече казах, аз искам да се фокусирам върху себе си и да се подобря като пилот“, каза Куартараро.

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP
Снимки: Gettyimages

