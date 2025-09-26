Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Куартараро каза какво ще реши неговото бъдеще в Ямаха

Куартараро каза какво ще реши неговото бъдеще в Ямаха

  • 26 сеп 2025 | 07:59
  • 599
  • 0
Куартараро каза какво ще реши неговото бъдеще в Ямаха

Световният шампион в MotoGP за 2021 година Фабио Куартараро коментира своето бъдеще в отбора на Ямаха, с който той има договор до края на сезон 2026.

Французинът говори пред медиите преди домашното състезание на японския производител на „Мотеги“ и каза, че решението му дали да остане в отбора, или не, ще зависи изцяло от представянето на новия V4 мотор през 2026 година. Куартараро вече направи два теста с тази машина, но не остана никак доволен от нейното представяне след официалните изпитания на „Мизано“ миналия понеделник.

Куартараро критикува V4 мотора на Ямаха
Куартараро критикува V4 мотора на Ямаха

„Не мисля, че трябва да поставям Ямаха под напрежение, защото моторът, който ще използваме през 2026, ще е този, който ще реши моето бъдеще. Мисля, че те искат да ме задържат и знаят какво трябва да направят. Така че аз не натискам много, просто чакам. Ясно е, че сме едва в началото, но аз се надявам да има подобрение в сферите, в които ние страдаме най-много“, каза Куартараро пред репортерите в Япония.

Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Япония в MotoGP
Снимки: Gettyimages

