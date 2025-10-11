Марек ще отбележи 110 години с юбилеен мач

С флашмоб ще бъдат отбелязани 110 гoдини футбол в Дупница и ФК Марек. Събитието е организирано от Община Дупница и ще се състои навръх празника на града – 19 октомври. Началото е от 9:30 часа на площад „Свобода“.

Проявата е част от тържественото отбелязване на празника на Дупница, посветен на небесния закрилник на града – Свети Йоан Рилски Чудотворец.

Марек без шестима титуляри при гостуването на Септември (Тервел) за Купата на България

Празничната програма ще започне още в петъчния ден (17 октомври) и ще включва разнообразни културни и музикални прояви, изложби и концерти, които ще изпълнят града с настроение и дух.

По случай 110 г. Марек ще бъде организиран и футболен мач на ветераните на клуба с участието на легендарни играчи на отбора. Входът за събитието е свободен.