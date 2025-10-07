Популярни
Марек с много проблеми преди мача за Купата

  • 7 окт 2025 | 19:31
  • 579
  • 2
Марек с много проблеми преди мача за Купата

Трима футболисти на Марек бяха наказани с лишаване от състезателни права след изминалия 11-и кръг на Втора лига. За по един мач са санкционирани Росен Йорданов, Симеон Мечев и Емануел Джордж.

Йорданов и Мечев получиха червени картони по време на срещата с Вихрен и ще трябва да заплатят и по 150 лв. глоба. За 5-и жълт картон пък е санкциониран Емануел Джордж, чиято глоба възлиза на 500 лв.

Вихрен удари девет дупничани и гледа към челото
Вихрен удари девет дупничани и гледа към челото

Така тримата със сигурност пропускат предстоящия двубой на Марек - гостуване на Септември (Тервел) от турнира за Купата на България. Очертават се доста проблеми за Танчо Калпаков, тъй като с тежки контузии са и двамата титулярни централни защитници Марио Петков и Мартин Кавдански.

