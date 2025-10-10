Танчо Калпаков: Септември (Тервел) е номер едно на Североизток

В неделя, Марек (Дупница) играе в Тервел с местния Септември. Срещата е от 1/32 финалите на турнира за купата на България.

„Септември (Тервел) е неизменно на първо място в Североизточната Трета лига, пред последната година. В състава им има футболисти, с кариери в професионалния футбол. Води ги опитен треньор. Това показва, че предстоящия двубой ще е трудно изпитание за нас. При настоящата ситуация в нашия отбор, приоритетна ни цел е първенството на Втора лига. Разбира се, купата на България е престиж и ще играем да достигнем възможно по-напред в турнира“, коментира пред Sportal.bg Танчо Калпаков, треньор на дупнишкия тим.