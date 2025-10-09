Популярни
Левски постави цена на Марин Петков

Ръководството на Левски е предоговорило сумата, която иска за национала Марин Петков. Това е станало след контакт с агента на футболиста Едуардо Мариньо, който работи за "Universal Twenty Two". Услугите на компанията използва и играчът на Ливърпул Александър Исак. Петков и Левски се надяват тази промяна да ускори трансфер на играча и това да стане през зимната пауза. Минимимум 1 300 000 евро е сумата, която всеки кандидат за подписа на Марин трябва да плати на Левски, а предстоят и евентуални преговори за процент от следващ трансфер, съобщи "Тема Спорт". Актуалният договор на Петков с Левски е до лятото на 2027-а година, а преди това всеки може да плати откупната клауза от около 2 500 000 лева.

В агенцията на Марин има още българи, като топ клиент е Кирил Десподов, там са и Борислав Рупанов, Валентин Антов, Ангел Лясков, Ахмед Ахмедов, Георги Минчев, Чунг Нгуен До. Сред клиентите на "Universal Twenty Two" личат световни имена, сред които Емилиано Мартинес, Доминик Ливакович и Неманя Матич.

Иначе, "сините" продължават подготовката си без Петков и останалите национали от различните гарнитури. Те ще проведат тренировки днес и утре, а в събота и неделя са в почивка. От Академия Левски се похвалиха, че 10 футболисти са получили повиквателни за националните отбори на България до 14 и 15 години.

