Балъков: Нещата в Левски тръгнаха по мед и масло, треньори като Веласкес носят позитивната промяна

Легендата на българския футбол Красимир Балъков поздрави Даниел Боримиров, който днес откри своя спортен комплекс в столичния квартал "Люлин" - "Спорт едишън енд Нардо". След събитието бившата звезда на Етър, Спортинг (Лисабон) и Щутгарт застана пред медиите, където коментира наболели въпроси от родния футбол. Балъков обаче похвали играта на Левски и треньора на "сините" -. Хулио Веласкес, обявявайки, ч хора като него носят позитивната промяна.

"Пожелавам успех на Дани Боримиров, защото това е нещо огромно. Пожелавам му успех и нещата да му тръгнат по мед и масло, както тръгнаха на Левски.

Преди малко лично се запознах с треньора на Левски и си поговорихме. Много хубав човек. Още от самото начало ме впечатли. Самата игра на Левски и начинът, по който си води мачовете, за мен е нещо много позитивно за българския футбол. Надявам се колкото е възможно по-дълго да остане в българския футбол, защото такива треньори носят промяната", каза Балъков, след което се насочи към националния отбор.

"Националите изядохме над 20 треньора. Не знам точно колко са. Вижда се, че проблемът на българския футбол не е в треньорите, а просто в ситуацията с развитието на ДЮШ. Талантите, които имаме, не се интегрират по най-добрия начин в мъжкия футбол. Има недостатъчна физическа подготовка за модерния, съвременен футбол.

Съвет на Александър Димитров няма какво да му давам. Момчето дълго време работи с националните гарнитури. Да си държи на вижданията и стратегията. Да не се интересува от приказките и писаниците в публичното пространство. Защото на приказки сме големи, но на дела - не толкова. Трябва да търсим малко позитивизъм, за да вдигнем малко или много самочувствието на тези футболисти.

Не искам да сравнявам този с онзи. Казвал съм на г-н Иванов (б.а. Георги Иванов), че трябва да се търси по всякакъв начин доближаване до държавата. Ако тя не заработи, не вложи желание и финансови средства, няма кой. БФС няма този потенциал.

Аз съм един от хората, който е водил най-много клубове в чужбина. Знам каква е разликата между треньор в България и в чужбина - същата като футбола. Много тежко се работи в България, не във всички клубове, но в повечето. Типичното за България е, че всеки разбира от футбол, всеки дава мнения и съвети. Треньорът не тежи на мястото си. А треньорът трябва да тежи на мястото си, да му се даде пълна власт в съблекалня и на неговите идеи и виждания, за да кажем след това дали той има или няма успех. Това нещо е рядкост в България", завърши Красимир Балъков.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов