Вълнуващи двубои в Евролигата тази вечер

Нови 4 срещи ще се изиграят тази вечер в Евролигата, като с тях ще бъде сложен край на третия кръг.

В най-ранната среща българският национал Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда имат тежката задача да гостуват на шампиона в турнира Фенербахче от 20:45 часа българско време. Сръбският гранд е с две поражения от две срещи дотук, докато Фенербахче е с победа и загуба.

30 минути по-късно Александър Везенков и Олимпиакос приемат в Пирея новака Дубай в първото си домакинство за сезона в надпреварата. И двата тима са с по една победа и едно поражение.

Последните две срещи са в 21:30 ч. Барселона е домакин на Валенсия в интригуващ изцяло испански сблъсък, а Байерн Мюнхен приема Жалгирис. Валенсия и литовският тим са 2-0 дотук, докато баварците и каталунците са с по един успех и една загуба.