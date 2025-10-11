Пънтър се развихри, а Барселона си отмъсти и нанесе първа загуба на Валенсия за сезона в Евролигата

Барселона постигна втора поредна победа в Евролигата. Испанският гранд надви като домакин Валенсия със 108:102.

Каталунците изоставаха с точка на полувремето, но през вторите 20 минути успяха да пречупят съперника си, като с най-голям принос за успеха бе гардът Кевин Пънтър, който беше неудържим с 27 точки и 7 асистенции. Ветеранът Уил Клайбърн допринесе за успеха с 19 точки, 3 борби и 2 откраднати топки, а друг опитен играч - Томаш Саториански, добави 14 точки, 5 борби и 7 асистенции.

За Валенсия Омари Мур реализира 21 точки плюс 4 борби, 4 асистенции и 2 откраднати топки, а Дариъс Томпсън завърши срещата с 19 точки.

По този начин Барса на практика си отмъсти на Валенсия за поражението си от същия съперник преди броени дни на старта на Лига Ендеса. Валенсия тогава спечели с 93:81, като бе домакин на двубоя.

За Валенсия това е първа загуба от началото на сезона в Евролигата.

