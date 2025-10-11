Популярни
Едноличен лидер в Евролигата! Жалгирис съсипа Байерн в Мюнхен

  • 11 окт 2025 | 00:18
  • 372
  • 0
Жалгирис разпердушини Байерн Мюнхен като гост с 98:70 и записа третата си победа от три мача от началото на сезона в Евролигата. Литовският тим е единственият без поражение през сезон 2025/26 в престижната надпревара.

Тимът от Каунас натрупа преднина от 12 точки още на полувремето, а в последната четвърт буквално се разправи с баварците, печелейкия с 30:13.

Петима играчи на Жалгирис завършиха двубоя с двуцифрен брой точки, като най-резултатен за литовците бе френският гард Силван Франсиско - 19 точки плюс 7 асистенции, 3 борби и 1 открадната топка. Дъстин Слева добави 14 точки и 7 борби, а по 11 точки реализираха Моузес Райт и Лауринас Бирутис.

За Байерн, който вече е с 1 победа и 2 поражения в Евролигата дотук, 15 точки вкара Андреас Обст, 13 записа Ксавие Ратан-Майе, а с 9 се отчете Нийлс Гифи.

Снимки: Imago

