Монтела и вратар за 30 милиона евро говорят преди мача с България
Уникален Лотус 81 излиза на търг

  • 10 окт 2025 | 19:10
  • 95
  • 1

На търг във Великобритания излиза уникален Лотус 81, с който през 1980-1981 във Формула 1 са се състезавали Марио Андрети, Елио де Анжелис и Найджъл Менсъл.

С това шаси Де Анджелис се класира втори в Бразилия през 1980, а година по-късно Менсъл завърши трети в Белгия на „Золдер“ с този автомобил – първият от общо 59 подиума на Британския лъв. Това състезание е и последното, в което Лотус използва модифицираното шаси 81В.

Лотус е сглобил пет шасита от модела 81 и до 2016 година този автомобил – шаси №1, е собственост на Team Lotus, а след това е продадено на частен колекционер.

Болидът е в отлично състояние, с наскоро основно ремонтиран 3-литров двигател Косуърт DFV V8. В последните години този автомобил редовно участва в историческата Гран При на Монако.

Шаси №1 се продава с пълен комплект документи и сертификат от ФИА, както и със сериозен пакет резервни части.

Все още обаче няма информация за ориентировъчната цена, която очаква организаторът на търга. За последно Лотус 81 е излизал на търг през 2006 година, когато шаси №3 беше продадено за 159 000 долара.

Снимки: Gettyimages

