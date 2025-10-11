Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Sesame НБЛ продължава с 4 мача от втория кръг

Sesame НБЛ продължава с 4 мача от втория кръг

  • 11 окт 2025 | 07:00
  • 852
  • 0
Четири мача ще се изиграят тази вечер от втория кръг на Sesame НБЛ. И четирите двубоя са с начален час 19:00.

В Самоков шампионът Рилски спортист посреща Левски. Рилецо надигра Миньор 2015, пак като домакин, в първия кръг, докато столичани загубиха в Плевен от местния Спартак.

Във Варна вторият от миналия сезон и носител на Купата и Суперкупата на България Черно море Тича приема новака Ботев Враца. "Моряците" на Васил Евтимов на старта на първенството имаха труден мач с друг новак - Локомотив Пловдив, но спечелиха, пак във Варна, а днес ще се опитат да бъдат по-убедителни. Врачани пък се опълчиха у дома на Берое Стара Загора, но все пак отстъпиха с 4 точки разлика след здрава битка.

В Ботевград Балкан излиза срещу Локомотив Пловдив, като интересното е, че на старта играчите на Васил Христов се изправиха, пак у дома, срещу друг тим от Пловдив - Академик Бултекс 99. Балкан спечели категорично срещу Академик и сега ще се опита да повтори силното си представяне и срещу Локомотив.

В Стара Загора пък Берое е домакин на Шумен, който бе почиващ в първия кръг и на практика днес ще започне участието си в родния шампионат.

