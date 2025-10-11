Популярни
Две от две за Берое в Sesame НБЛ след здрава битка с Шумен

  • 11 окт 2025 | 23:09
  • 74
  • 0
Две от две за Берое в Sesame НБЛ след здрава битка с Шумен

Берое се наложи над Шумен с 83:78 в Стара Загора в мач от втория кръг на Sesame НБЛ. Шумен бе почиващ в първия кръг и на практика днес започна участието си в родния шампионат. Старозагорци пък вече са с две победи от два мача, след като с 4 точки разлика надвиха на старта като гости Ботев Враца в Ботевград.

Берое поведе със 9:1 в първите минути, но постепенно гостите поизравниха играта, като все пак продължават да изостават след края на първия период - 15:21. Втората четвърт започна със серия от 6:0 за Шумен и гостите излязоха напред в резултата - 22:21. Гостите направиха страхотен втори период и авансът им стана 5 точки при 33:28. След 24:16 във втората част за Шумен, гостите водеха с 2 точки - 39:37.

В началото на третата част шуменци все още удържаха аванса си, който дори стана 5 точки - 45:40. Последва серия от 5:0 за домакините и равенство 45:45. Здравата битка в Стара Загора продължави с пълна сила до края, но домакините все пак достигнаха до малка преднина - 53:49. При 63:63 в последната четвърт нямаше никаква яснота кой ще е крайният победител. В заключителните минути Берое все пак надделя у дома и взе втора победа за сезона - 83:78.

Дешон Пърсънс се отличи с 20 точки и 8 борби за Берое, Дариъс Куинсбери записа 15 точки, 7 борби и 5 асистенции, а 13 точки добави Айзък Джесъп. За шуменци с 20 точки и 7 борби се отчете Костадин Лазаров, 15 точки вкара баръш Илхан Мустафа, а 14 реализира Андрия Блатанчич.

Снимка: Баскетболен клуб "Берое" / Facebook

