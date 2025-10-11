Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България посреща световния рекордьор Карлос Насар
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Балкан пропиля аванс от 23 точки, но все пак пречупи Локомотив Пловдив

Балкан пропиля аванс от 23 точки, но все пак пречупи Локомотив Пловдив

  • 11 окт 2025 | 22:56
  • 150
  • 0

Балкан надделя с 83:80 в "Арена Ботевград" над Локомотив Пловдив в среща от втория кръг на Sesame НБЛ. Домакините пропиляха аванс от 23 точки и трябваше да треперят в самия край, но все пак записаха втора поредна победа над пловдивски съперник, след като на старта, пак в Ботевград, сразиха с далеч по-убедителен резултат Академик Бултекс 99.

Девърл Деан Рамзи започна вихрено за Локомотив и вкара първите 5 точки за пловдивчани. Балкан обаче взе ранен аванс от 13:7 срещу гостуващия тим. След края на първата четвърт преднината на ботевградчани бе само 3 точки - 17:14. Балкан имаше силни начални минути във втория период и след тройка на Илиян Пищиков играчите на Васил Христов поведоха с 25:17. Последва серия от 5 поредни точки на гостите и резултатът стана 25:22. В следващите минути и двата тима си размениха залпове от далечна дистанция, а Балкан водеше с 32:28. Преднината на домакините постепенно набъбна и стана двуцифрена - 43:31. След 29:17 във втория период, резултатът след края на първото полувреме бе 46:31 за Балкан.

Тройка на Димитър Димитров в началото на третата четвърт покачи разликата на 20 точки - 55:35. При 60:37 пък бе регистрирана и най-голямата разлика от началото на срещата. Гостите не се предадоха и разликата падна на 15 при 64:49 за Балкан, което принуди Васил Христов да вземе таймаут. Серията на гостите продължи и при 64:55 нещата вече изглеждаха доста по-различни. Тройка от върха на Джак Пагенкопф в самия край на третия период все пак даде увереност на домакините, които след 30 минути игра водеха с 69:57. При 75:62 в последната четвърт Балкан все още бе със солиден аванс, но интригата остана жива.

Тройка на Йоанис Кикрилис пък доближи Локомотив още повече до противника - 65:75, а секунди след това разликата падна на 8 точки. Кикрилис пък отново бе точен от далечна дистанция за 72:81. Кош и фаул на Кхалил Милър доближи гостите на 6 точки от Балкан при 75:81 и оставащи 2 минути и половина. Последва тройка от върха на Шоу Андерсън и огромният аванс на Балкан бе стопен на 3 - 81:78. След взетото от Христов прекъсване Константин Тошков вкара много важен кош за Балкан - 83:78. При 80:83 Локомотив имаше шанс да стигне дори до равенство, но два поредни пропуска направи Рамзи. Топката обаче остана в притежание на гостите и надеждата за тях все още бе жива. Последва обаче нов пропуск на Рамзи при опит от стрелба от тройката, а пак той в последната секунда пробва да изравни резултата, но не успя и Балкан удържа победата - 83:80.

Рожденикът Демонд Робинсън бе над всички днес с дабъл-дабъл за Балкан. Навършилият 25 години играч записа 21 точки и 13 борби. По 17 точки отбелязаха Джак Пагенкопф и Димитър Димитров. За Локомотив 21 точки вкара Шоу Андерсън, а по 16 реализираха Девърл Деан Рамзи и Куинтън Минси.

Снимка: balkan-basket.com

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Васил Евтимов: Искам да забравя първото полувреме

Васил Евтимов: Искам да забравя първото полувреме

  • 11 окт 2025 | 22:01
  • 996
  • 0
Шоу с 4 мача от Sesame НБЛ, ето какво се случи

Шоу с 4 мача от Sesame НБЛ, ето какво се случи

  • 11 окт 2025 | 21:15
  • 12332
  • 0
Условна присъда за брата на Йокич - ето защо беше наказан

Условна присъда за брата на Йокич - ето защо беше наказан

  • 11 окт 2025 | 18:27
  • 1221
  • 0
Куриозен момент от контролите в НБА: Финикс смая всички с 5 поредни "тухли" за 30 секунди

Куриозен момент от контролите в НБА: Финикс смая всички с 5 поредни "тухли" за 30 секунди

  • 11 окт 2025 | 17:26
  • 907
  • 0
Световен шампион стана треньор на Милър-Макинтайър в Цървена звезда

Световен шампион стана треньор на Милър-Макинтайър в Цървена звезда

  • 11 окт 2025 | 16:13
  • 1410
  • 0
Лилия Георгиева пред Sportal.bg: Женският баскетбол заслужава повече внимание и подкрепа

Лилия Георгиева пред Sportal.bg: Женският баскетбол заслужава повече внимание и подкрепа

  • 11 окт 2025 | 15:42
  • 4160
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България 1:5 Турция, спасяване на вратаря на гостите

България 1:5 Турция, спасяване на вратаря на гостите

  • 11 окт 2025 | 23:15
  • 142912
  • 317
Квалификациите за Мондиал 2026: Албания шокира Сърбия, Кристиано Ронадло изпусна дузпа!

Квалификациите за Мондиал 2026: Албания шокира Сърбия, Кристиано Ронадло изпусна дузпа!

  • 11 окт 2025 | 23:19
  • 22170
  • 5
Испания 2:0 Грузия, Оярсабал вкара от фаул

Испания 2:0 Грузия, Оярсабал вкара от фаул

  • 11 окт 2025 | 22:47
  • 4077
  • 3
Следете на живо с нас посрещането на рекордьора Карлос Насар

Следете на живо с нас посрещането на рекордьора Карлос Насар

  • 11 окт 2025 | 23:08
  • 4103
  • 3
Естония 0:2 Италия

Естония 0:2 Италия

  • 11 окт 2025 | 21:48
  • 2860
  • 2
Славия обяви официално наследника на Заги

Славия обяви официално наследника на Заги

  • 11 окт 2025 | 18:51
  • 16561
  • 30