Балкан пропиля аванс от 23 точки, но все пак пречупи Локомотив Пловдив

Балкан надделя с 83:80 в "Арена Ботевград" над Локомотив Пловдив в среща от втория кръг на Sesame НБЛ. Домакините пропиляха аванс от 23 точки и трябваше да треперят в самия край, но все пак записаха втора поредна победа над пловдивски съперник, след като на старта, пак в Ботевград, сразиха с далеч по-убедителен резултат Академик Бултекс 99.

Девърл Деан Рамзи започна вихрено за Локомотив и вкара първите 5 точки за пловдивчани. Балкан обаче взе ранен аванс от 13:7 срещу гостуващия тим. След края на първата четвърт преднината на ботевградчани бе само 3 точки - 17:14. Балкан имаше силни начални минути във втория период и след тройка на Илиян Пищиков играчите на Васил Христов поведоха с 25:17. Последва серия от 5 поредни точки на гостите и резултатът стана 25:22. В следващите минути и двата тима си размениха залпове от далечна дистанция, а Балкан водеше с 32:28. Преднината на домакините постепенно набъбна и стана двуцифрена - 43:31. След 29:17 във втория период, резултатът след края на първото полувреме бе 46:31 за Балкан.

Тройка на Димитър Димитров в началото на третата четвърт покачи разликата на 20 точки - 55:35. При 60:37 пък бе регистрирана и най-голямата разлика от началото на срещата. Гостите не се предадоха и разликата падна на 15 при 64:49 за Балкан, което принуди Васил Христов да вземе таймаут. Серията на гостите продължи и при 64:55 нещата вече изглеждаха доста по-различни. Тройка от върха на Джак Пагенкопф в самия край на третия период все пак даде увереност на домакините, които след 30 минути игра водеха с 69:57. При 75:62 в последната четвърт Балкан все още бе със солиден аванс, но интригата остана жива.

Тройка на Йоанис Кикрилис пък доближи Локомотив още повече до противника - 65:75, а секунди след това разликата падна на 8 точки. Кикрилис пък отново бе точен от далечна дистанция за 72:81. Кош и фаул на Кхалил Милър доближи гостите на 6 точки от Балкан при 75:81 и оставащи 2 минути и половина. Последва тройка от върха на Шоу Андерсън и огромният аванс на Балкан бе стопен на 3 - 81:78. След взетото от Христов прекъсване Константин Тошков вкара много важен кош за Балкан - 83:78. При 80:83 Локомотив имаше шанс да стигне дори до равенство, но два поредни пропуска направи Рамзи. Топката обаче остана в притежание на гостите и надеждата за тях все още бе жива. Последва обаче нов пропуск на Рамзи при опит от стрелба от тройката, а пак той в последната секунда пробва да изравни резултата, но не успя и Балкан удържа победата - 83:80.

Рожденикът Демонд Робинсън бе над всички днес с дабъл-дабъл за Балкан. Навършилият 25 години играч записа 21 точки и 13 борби. По 17 точки отбелязаха Джак Пагенкопф и Димитър Димитров. За Локомотив 21 точки вкара Шоу Андерсън, а по 16 реализираха Девърл Деан Рамзи и Куинтън Минси.

Снимка: balkan-basket.com