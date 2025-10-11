Рилски спортист помете Левски в Самоков

Шампионът Рилски спортист помете със 105:70 Левски в Самоков в двубой от втория кръг на Sesame НБЛ.

Рилецо дръпна с 11:3 в началните минути, а малко след това резултатът бе 15:8. "Сините" не се стъписаха и след първите 10 минути изоставането им в резултата бе само 3 точки - 20:23. В началото на втората част Рилецо дръпна с 27:20, но малко след това столичани изравниха за 31:31. Домакините до момента нямаха реализирана тройка, докато играчите на Тити Папазов бяха с 4. Играчите на Любомир Киров обаче дръпнаха с 8 точки разлика към края на периода - 43:35, а Мирослав Васов и Христо Бъчков вкараха първите си тройки в мача. След първите 20 минути резултатът беше 48:35, след като във втората четвърт шампионите в крайна сметка надделяха с убедителното 25:15.

Домакините вкараха първите 4 точки в третия период и авансът им нарасна на 17 точки - 52:35. Не след дълго преднината на тима от Самоков достигна 20 точки при 58:38. Домакините продължаваха да доминират на терена и при 66:40 мачът изглеждаше решен. Разликата достигна 30 точки в третата четвърт - 74:44. След 30:11 в третия период и 5:0 за начало на последната четвърт Рилски спортист водеше с 83:46. В последната четвърт мачът просто се доиграваше и в крайна сметка шампионът на България спечели с 35 точки разлика - 105:70.

Христо Бъчков се отличи с 19 точки и 9 борби за Рилецо, а Майк Едуардс записа 17 точки и 7 борби. Джейлън Томас направи дабъл-дабъл с 10 точки и 13 борби. За Левски 14 точки вкара Максим Бочев, а 13 реализира Александър Александров.

Снимка: BC Rilski Sportist Bulgaria / Facebook