Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

България посреща световния рекордьор Карлос Насар
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Рилски спортист помете Левски в Самоков

Рилски спортист помете Левски в Самоков

  • 11 окт 2025 | 22:40
  • 390
  • 0
Рилски спортист помете Левски в Самоков

Шампионът Рилски спортист помете със 105:70 Левски в Самоков в двубой от втория кръг на Sesame НБЛ.

Рилецо дръпна с 11:3 в началните минути, а малко след това резултатът бе 15:8. "Сините" не се стъписаха и след първите 10 минути изоставането им в резултата бе само 3 точки - 20:23. В началото на втората част Рилецо дръпна с 27:20, но малко след това столичани изравниха за 31:31. Домакините до момента нямаха реализирана тройка, докато играчите на Тити Папазов бяха с 4. Играчите на Любомир Киров обаче дръпнаха с 8 точки разлика към края на периода - 43:35, а Мирослав Васов и Христо Бъчков вкараха първите си тройки в мача. След първите 20 минути резултатът беше 48:35, след като във втората четвърт шампионите в крайна сметка надделяха с убедителното 25:15.

Домакините вкараха първите 4 точки в третия период и авансът им нарасна на 17 точки - 52:35. Не след дълго преднината на тима от Самоков достигна 20 точки при 58:38. Домакините продължаваха да доминират на терена и при 66:40 мачът изглеждаше решен. Разликата достигна 30 точки в третата четвърт - 74:44. След 30:11 в третия период и 5:0 за начало на последната четвърт Рилски спортист водеше с 83:46. В последната четвърт мачът просто се доиграваше и в крайна сметка шампионът на България спечели с 35 точки разлика - 105:70.

Христо Бъчков се отличи с 19 точки и 9 борби за Рилецо, а Майк Едуардс записа 17 точки и 7 борби. Джейлън Томас направи дабъл-дабъл с 10 точки и 13 борби. За Левски 14 точки вкара Максим Бочев, а 13 реализира Александър Александров.

Снимка: BC Rilski Sportist Bulgaria / Facebook

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Васил Евтимов: Искам да забравя първото полувреме

Васил Евтимов: Искам да забравя първото полувреме

  • 11 окт 2025 | 22:01
  • 995
  • 0
Шоу с 4 мача от Sesame НБЛ, ето какво се случи

Шоу с 4 мача от Sesame НБЛ, ето какво се случи

  • 11 окт 2025 | 21:15
  • 12325
  • 0
Условна присъда за брата на Йокич - ето защо беше наказан

Условна присъда за брата на Йокич - ето защо беше наказан

  • 11 окт 2025 | 18:27
  • 1221
  • 0
Куриозен момент от контролите в НБА: Финикс смая всички с 5 поредни "тухли" за 30 секунди

Куриозен момент от контролите в НБА: Финикс смая всички с 5 поредни "тухли" за 30 секунди

  • 11 окт 2025 | 17:26
  • 907
  • 0
Световен шампион стана треньор на Милър-Макинтайър в Цървена звезда

Световен шампион стана треньор на Милър-Макинтайър в Цървена звезда

  • 11 окт 2025 | 16:13
  • 1410
  • 0
Лилия Георгиева пред Sportal.bg: Женският баскетбол заслужава повече внимание и подкрепа

Лилия Георгиева пред Sportal.bg: Женският баскетбол заслужава повече внимание и подкрепа

  • 11 окт 2025 | 15:42
  • 4154
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България 1:5 Турция, спасяване на вратаря на гостите

България 1:5 Турция, спасяване на вратаря на гостите

  • 11 окт 2025 | 23:15
  • 142524
  • 317
Квалификациите за Мондиал 2026: Албания шокира Сърбия, Кристиано Ронадло изпусна дузпа!

Квалификациите за Мондиал 2026: Албания шокира Сърбия, Кристиано Ронадло изпусна дузпа!

  • 11 окт 2025 | 23:19
  • 22128
  • 5
Испания 2:0 Грузия, Оярсабал вкара от фаул

Испания 2:0 Грузия, Оярсабал вкара от фаул

  • 11 окт 2025 | 22:47
  • 4062
  • 3
Следете на живо с нас посрещането на рекордьора Карлос Насар

Следете на живо с нас посрещането на рекордьора Карлос Насар

  • 11 окт 2025 | 23:08
  • 4077
  • 3
Естония 0:2 Италия

Естония 0:2 Италия

  • 11 окт 2025 | 21:48
  • 2857
  • 2
Славия обяви официално наследника на Заги

Славия обяви официално наследника на Заги

  • 11 окт 2025 | 18:51
  • 16548
  • 30