  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  Йовчев: Радвам се, че има уважение към нашия спорт

Йовчев: Радвам се, че има уважение към нашия спорт

  • 10 окт 2025 | 17:19
  • 170
  • 0

Най-титулуваният ни състезател по спортна гимнастика Йордан Йовчев сподели очакванията си преди предстоящото Световно първенство в Индонезия пред родните национали. България ще бъде представляване от 8 състезатели а Йовчев също ще пътува с отбора, като част от делегацията.

„Подготовката им премина доста добре, имаха доста направени състезание с добри резултати, много финали по Световните купи. И пак ние си залагаме на Валентина Георгиева, надяваме се и на Кевин и Еди те имат най-голям шанс на земна гимнастика. Конкуренцията е наистина страхотна. Но нашите очаквания и надежди са в индивидуалните финали да се представят най-добре“, сподели той.

България с осем гимнастици на Световното в Джакарта
Йовчев коментира и посещението на Весела Лечева, която лично пожела успех на състезателите ни, като поздрави и състезателите ни с успехи в другите спортове.

„Смятам, че е достатъчно уважително и за тях мотивиращо. Рядко се случват такива посещения и то на контролна тренировка непосредствено преди заминаването. Това е чудесно внимание за тях и уважение. Да поздравим и това което направи и Карлос и волейболистите“, завърши Йовчев.

