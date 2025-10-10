Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. България с осем гимнастици на Световното в Джакарта

България с осем гимнастици на Световното в Джакарта

  • 10 окт 2025 | 14:57
  • 306
  • 0
България с осем гимнастици на Световното в Джакарта

Националните отбори по спортна гимнастика за мъже и за жени проведоха открита тренировка преди заминаването за Световното първенство в Джакарта (Индонезия), което ще се проведе от 19 до 25 октомври.

На заниманието в залата по спортна гимнастика на Национална спортна база "Раковски" присъства и председателят на БОК Весела Лечева, а също олимпийските вицешампиони Красимир Дунев, председател на БФ Гимнастика, и Йордан Йовчев, генерален секретар на централата, старши треньорът на мъжкия отбор Милко Танкушев и други.

На шампионата на планетата България ще участва с осем състезатели. При мъжете ще играят Еди Пенев (земя, прескок), Кевин Пенев (земя, кон с гривни, успоредка, висилка), Даниел Трифонов (прескок, успоредка, висилка), Димитър Димитров (земя, прескок, висилка), Давид Иванов (кон с гривни, успоредка), а при жените - Валентина Георгиева (прескок, греда), Никол Стоименова и Виктория Венциславова (всички уреди).

Весела Лечева пожела късмет на състезателите, които получиха от нея българското знаме и здравец за късмет.

Двукратната европейска вицешампионка Валентина Георгиева не участва в днешното занимание, тъй като води рехабилитация заради проблеми с кръста.

Българската делегация ще отпътува за Джакарта в понеделник. Треньори са Милко Такушев и Филип Янев, съдии Илия Янев и Нели Танкушева, начело на отбора ще бъде легендата Йордан Йовчев, а водач на делегацията Красимир Дунев.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Левски изпраща два ансамбъла на Sanix Cup в Япония

Левски изпраща два ансамбъла на Sanix Cup в Япония

  • 7 окт 2025 | 16:28
  • 454
  • 0
Отборите ни по естетическа гимнастика започват сериозна подготовка за Световното

Отборите ни по естетическа гимнастика започват сериозна подготовка за Световното

  • 6 окт 2025 | 15:55
  • 1044
  • 1
Гимнастиците ни с открита тренировка преди заминаването за Световното

Гимнастиците ни с открита тренировка преди заминаването за Световното

  • 6 окт 2025 | 12:08
  • 531
  • 0
Илиана Раева се възмути от смяна на свещеник

Илиана Раева се възмути от смяна на свещеник

  • 6 окт 2025 | 11:46
  • 1487
  • 0
Титли за Левски и Академик София на финалите на отделните уреди на Държавното за ансамбли

Титли за Левски и Академик София на финалите на отделните уреди на Държавното за ансамбли

  • 5 окт 2025 | 19:10
  • 803
  • 0
Академик спечели титлата в многобоя при жените на Държавното по художествена гимнастика за ансамбли категория Елит

Академик спечели титлата в многобоя при жените на Държавното по художествена гимнастика за ансамбли категория Елит

  • 4 окт 2025 | 17:44
  • 1012
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА и още 7 клуба печелят, а Левски, Локо (Пд) и Черно море губят при изваждане на Спартак (Вн) от елита

ЦСКА и още 7 клуба печелят, а Левски, Локо (Пд) и Черно море губят при изваждане на Спартак (Вн) от елита

  • 10 окт 2025 | 14:09
  • 16373
  • 36
Стоичков обяви огромен футболен проект и се обърна към шеф на Левски: Поздравления! Направил си нещо уникално

Стоичков обяви огромен футболен проект и се обърна към шеф на Левски: Поздравления! Направил си нещо уникално

  • 10 окт 2025 | 11:57
  • 35367
  • 27
Испания загуби осми звезден играч за мача с България

Испания загуби осми звезден играч за мача с България

  • 10 окт 2025 | 15:50
  • 1431
  • 3
Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

  • 10 окт 2025 | 08:00
  • 14209
  • 6
Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

  • 10 окт 2025 | 09:57
  • 8376
  • 24
Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

  • 10 окт 2025 | 09:52
  • 9902
  • 11