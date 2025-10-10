В Ботев (Пловдив) подобряват кондиционното състояние на футболистите

Ботев (Пловдив) използва паузата в шампионата за подобряване на кондиционното състояние на представителния отбор. "Жълто-черните" играчи получиха ден почивка след успешния мач с Ботев (Враца), а от вторник започнаха интензивни двуразови тренировки.

Ботев (Пловдив) взе глътка въздух след обрат под Околчица

В тренировъчния процес, воден от Иван Цветанов, се включиха и редица юноши от детско-юношеската школа. В събота пловдивчани ще проведат двустранна игра на клубната база, а в неделя ще получат ден почивка.