Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

Собственикът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов излезе с пост в социалните мрежи в личния си профил, с който отново засяга изказването от днес на боса на Славия Венцеслав Стефанов. Според президента на “белите” хора на “канарчетата” са се свързали с футболисти на столичани с искане да продадат предстоящия мач между двата тима.

Илиян Филипов: Това е гнусна инсинуация! Няма такова нещо, някой е подвел сериозно Венци Стефанов

По-рано днес Филипов определи думите на Стефанов като “гнусна инсинуация”, а сега заяви, че Ботев не урежда, а се бори.

Ето какво пише собственикът на Ботев в социалните мрежи:

Бати Венци е изнервен!

Защо ли?

Може би заради Кабаков? Или просто му тежат някои стари „навици“ от последните 20 години?

Бати Венци, цялата футболна общественост знае кой и как урежда мачове в България. Не ни поучавай и не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил от страната на феърплея и честната игра.

Ботев Пловдив не урежда, Ботев се бори – на терена и извън него.

А нервите на някои явно идват от това, че вече има клуб, който не им се кланя.