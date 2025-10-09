Популярни
Ботев пусна билетите за Славия, вход свободен за деца до 16 години

  • 9 окт 2025 | 13:08
  • 318
  • 0
Ботев Пловдив стартира продажбата на билети за предстоящото домакинство на Славия. Срещата от 12-ия кръг на efbet Лига е в събота (18.10) от 15:00 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

Пропуските вече са налични и се продават онлайн на kolezha.bg, както и в клубния магазин на „Колежа“.

За мача с „белите“ ръководството на клуба пуска вход свободен за всички деца до 16 години. Желаещите да присъстват на двубоя могат да вземат своите пропуски от клубния магазин на стадион „Христо Ботев“.

Според предварително определените ценови категории за мачовете от шампионата, билетите са на следните цени:

– Трибуна Юг / Север – 12 лв.

– Трибуна Изток – 15 лв.

– Сектор А, Блок 1,2,6,7 – 20 лв.

– Сектор А, Блок 3, 5 – 30 лв.

– Сектор А, Блок 4, P1, P3 – 35 лв.

– Сектор А, P2 – 70 лв.

– Сектор А, P2 (достъп до Lounge 1912) – 99 лв.

Пенсионери над 65 години използват 50% отстъпка от цената на билета, като имат място на трибуните. За тях билетите ще се продават само на каса и в клубния магазин.

За инвалиди с инвалидни колички, както и за техните асистент-придружители, входът е безплатен. За тях е обособено специално място пред централната трибуна, като те ще влизат през входа между централната и южните трибуни.

Ще бъдат налични билети за паркоместа зад Южната трибуна и Северната Трибуна, като тяхната цена е 10 лева. Билетите ще се продават на kolezha.bg и в магазина на стадиона, а достъпът до местата ще се осъществява през бариерите на ул. „Богомил“ и ул. „Варшава“.

Притежателите на място в скайбоксовете, както и закупилите сезонни паркокарти, ще могат да влизат към своите паркоместа от бул. „Източен“.

