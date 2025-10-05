11-те на Ботев (Враца) и Ботев (Пловдив)

Станаха ясни титулярните състави на Ботев (Враца) и Ботев (Пловдив), които се изправят един срещу друг в двубой от 11-ия кръг на efbet Лига. Мачът под Околчица стартира в 17:30 часа с първия съдийски сигнал на Георги Гинчев.

Двата отбора са в коренно различно настроение от началото на сезона. Към момента домакините заемат шестата позиция с 14 точки, докато "канарчетата" са на дъното в класирането със своите 7 пункта.

Ботев (Враца) - Ботев (Пловдив)



Стартови състави:

Ботев (Враца): 25. Димитър Евтимов, 2. Никола Влайкович, 4. Ариан Кабаши, 36. Милен Стоев, 32. Мартин Дичев, 12. Илия Юруков, 21. Радослав Цонев, 14. Ромееш Ивей, 17. Хосе Гайегос, 97. Владислав Найденов, 79. Мартин Петков;

Ботев (Пловдив): 29. Даниел Наумов, 22. Енок Куатенг, 42. Ивайло Видев, 4. Никола Солдо, 6. Андрей Йорданов, 38. Константинос Балоянис, 27. Емил Мартинов, 17. Николай Минков, 23. Армстронг Око-Флекс, 8. Тодор Неделев, 30. Франклин Чагас.