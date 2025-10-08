Ботев (Пловдив) с призив към Венци Стефанов, "канарчетата": Няма да позволим коварни интриги

Ръководството на Ботев (Пловдив) излезе с призив към президента на Славия - Венцеслав Стефанов, да разкрие имена, дати, лица и доказателства, ако разполага с такива, за твърденията си че "Емисари на Ботев (Пд) са в София и са искали от играчи на Славия да продадат мача".

Венци Стефанов хвърли бомба: Емисари на Ботев (Пд) са в София, искат от играчи на Славия да продадат мача!

"Уважаеми господин Стефанов,



Във връзка с отправените от Вас твърдения, че „Емисари на Ботев (Пд) са в София и са искали от играчи на Славия да продадат мача”, заявяваме следното:



Никога, при никакви обстоятелства и в никакви форми, ръководството или представители на клуба не са водили разговори, не са отправяли предложения и не са имали намерение да уредят какъвто и да е мач. Подобни твърдения са изключително сериозни и представляват тежко клеветническо обвинение към нашия клуб, което нанася пряка вреда на имиджа, на играчите и на фенската общност.

Призоваваме г-н Стефанов — ако разполага с конкретна информация, лица, дати или доказателства — незабавно да ги предостави на компетентните органи. Ние сме напълно готови да съдействаме на разследващите органи и при предоставяне на информация, да предприемем вътрешни проверки и съответните дисциплинарни мерки.

Ако съществува информация, засягаща лицензионните правила, спортната честност или уреден мач, молим тя да бъде споделена и с нас, за да вземем необходимите действия в интерес на истината и на защитата на клуба. Няма да позволим коварни интриги и инсинуации да смачкат честта на отбора и хората, които работят за него.



Ботев винаги е защитавал принципите на феърплея. Ще защитим името на клуба си докрай — както пред институциите, така и пред нашите верни фенове", пишат пловдивчани на официалния си сайт.



С уважение,

Ръководство на ПФК Ботев Пловдив