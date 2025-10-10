Популярни
Бриаторе: Алонсо е като ротвайлер, постоянно ще ви хапе

  • 10 окт 2025 | 14:04
  • 230
  • 0

Шефът на Алпин Флавио Бриаторе се върна към времето, когато Фернандо Алонсо караше под негово ръководство в Рено и спечели двете си световни титли през 2005 и 2006. След това испанецът на три пъти беше близо до третата си световна титла - през 2007 с Макларън и през 2010 и 2012 с Ферари, но не успя.

“Понякога се появява информация, че Алонсо е труден за управление, но това са пълни глупости - обясни Бриаторе. - Фернандо крепи целия тим, не знам откъде идват тези информации. Много се разочаровах, когато прочетох това, за мен той винаги е бил добър съотборник.

“Той винаги е на поста си. Алонсо е като ротвайлер, но не създава проблеми. Все едно отивате някъде и там ви посреща един ротвайлер, няма да ви остави на мира и постоянно ще ви хапе.”

Снимки: Gettyimages

