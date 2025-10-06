Популярни
Петър Андреев се дърпа за нов договор с Локо (Пловдив)

  • 6 окт 2025 | 09:16
Нападателят на Локомотив (Пловдив) Петър Андреев не е склонен да подпише нов договор с клуба, твърди "Мач Телеграф". Сегашният му контракт изтича през лятото и на "Лаута" имат три месеца да решат казуса, защото след Нова година той ще има правото да преговаря с всеки друг отбор. 

Андреев е сред големите таланти на Локо, вкара решителни голове в някои от мачовете и от клуба искат да го запазят в състава си и да го продадат за сериозна трансферна сума. 

По време на трансферния прозорец Андреев е поискал да бъде продаден, но Христо Крушарски е отказал. Според него Андреев си е вдигнал прекалено много самочувствието.

"Той е много добър футболист, с качества, но си е вирнал много носа - една капка ще го удави. Имах разговор с него и му казах, че трябва да си седне на мястото и да си върши работата, за която е нает. Аз по принцип не разговарям с футболистите, защото те са работници. Само с Андреев направих компромис, за да го приземя", коментира тогава Крушарски. 

