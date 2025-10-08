Ветераните на Локо (Пд) ще ритат срещу родни депутати

Ветераните на Локомотив (Пловдив) ще вземат участие в пореден тристранен международен турнир, съобщиха от футболния клуб. "Черно-белите" ще имат възможността да премерят сили с депутатските отбори на България и Румъния. Надпреварата ще се проведе на 11 октомври (събота) на "Лаута".

Двубоите ще започнат от 15:00 часа в съботния ден и ще приключат до 18:00 часа. Срещите ще се изиграят в следната последователност:



1. България - Румъния

2. Румъния - Локомотив (Пд)

3. Локомотив (Пд) - България

Както е известно, преди две години депутатите на Румъния отново гостуваха на "Лаута" за шоу-мач срещу футболните герои на България от Мондиал'94.