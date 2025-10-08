Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Ветераните на Локо (Пд) ще ритат срещу родни депутати

Ветераните на Локо (Пд) ще ритат срещу родни депутати

  • 8 окт 2025 | 12:36
  • 244
  • 1
Ветераните на Локо (Пд) ще ритат срещу родни депутати

Ветераните на Локомотив (Пловдив) ще вземат участие в пореден тристранен международен турнир, съобщиха от футболния клуб. "Черно-белите" ще имат възможността да премерят сили с депутатските отбори на България и Румъния. Надпреварата ще се проведе на 11 октомври (събота) на "Лаута".

Двубоите ще започнат от 15:00 часа в съботния ден и ще приключат до 18:00 часа. Срещите ще се изиграят в следната последователност:

1. България - Румъния
2. Румъния - Локомотив (Пд)
3. Локомотив (Пд) - България

Както е известно, преди две години депутатите на Румъния отново гостуваха на "Лаута" за шоу-мач срещу футболните герои на България от Мондиал'94.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

"Лигата на талантите" гостува на Светослав Тодоров и Кристъл Палас

"Лигата на талантите" гостува на Светослав Тодоров и Кристъл Палас

  • 8 окт 2025 | 10:04
  • 4157
  • 2
Цветомир Найденов нарече Кабаков Нотариуса

Цветомир Найденов нарече Кабаков Нотариуса

  • 8 окт 2025 | 09:49
  • 5843
  • 6
Венци Стефанов отрече за среща на върха в Славия

Венци Стефанов отрече за среща на върха в Славия

  • 8 окт 2025 | 09:27
  • 1084
  • 0
Христо Янев взе решение за капитанската лента

Христо Янев взе решение за капитанската лента

  • 8 окт 2025 | 07:52
  • 16588
  • 21
Стоичков посрещна в България още една италианска легенда

Стоичков посрещна в България още една италианска легенда

  • 7 окт 2025 | 22:59
  • 3501
  • 7
Спряха правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков

Спряха правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков

  • 7 окт 2025 | 20:43
  • 37254
  • 91
Виж всички

Водещи Новини

БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

  • 8 окт 2025 | 12:03
  • 12317
  • 15
Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

  • 8 окт 2025 | 11:25
  • 7226
  • 11
Вълнуващо дерби от Евролигата тази вечер в "Арена София"

Вълнуващо дерби от Евролигата тази вечер в "Арена София"

  • 8 окт 2025 | 07:00
  • 8470
  • 8
Кристиян Балов: Надявам се срещу Португалия да ми е най-добрият мач за сезона

Кристиян Балов: Надявам се срещу Португалия да ми е най-добрият мач за сезона

  • 8 окт 2025 | 10:14
  • 3129
  • 3
"Лигата на талантите" гостува на Светослав Тодоров и Кристъл Палас

"Лигата на талантите" гостува на Светослав Тодоров и Кристъл Палас

  • 8 окт 2025 | 10:04
  • 4157
  • 2
Кристиано Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра

Кристиано Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра

  • 8 окт 2025 | 02:44
  • 32218
  • 14