Николай Кънчев: Мачът с Дунав (Русе) ще покаже къде сме ние

В неделя, Бенковски (Исперих) приема Дунав (Русе). Срещата е от 1/32 финалите на турнира за купата на България.

„Падна ни се най-трудния противник. Дунав (Русе) се е устремил се към елита на българския футбол – Efbet Лига. От началото на сезона има девет победи, едно равенство от изиграните общо десет мача и е на първо място в класирането на Втора лига. Заключението – очаква ни изключително труден мач. Той обаче и радост за нашите фенове. Освен това е и полезен за отбора ни. Сформирахме нашия състав преди два месеца. Постигаме добри резултати в първенството на Североизточната Трета лига. Двубоят с Дунав обаче ще ни даде реална представа за нивото ни. Нямаме притеснения. Излизаме да се надиграваме. Ще се борим за победата за да зарадваме хората, които ни подкрепят от трибуните“, коментира пред Sportal.bg Николай Кънчев, треньор на Бенковски.