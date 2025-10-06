Популярни
Вихрен 0:0 Марек

  • 6 окт 2025 | 16:00
  • 1085
  • 0

Отборите на Вихрен и Марек играят при 0:0 един срещу друг в мач от 11-ия кръг на Втора лига. Двубоят е с начален час 16:00.

Към момента домакините са не четвърта позиция с актив от 20 точки, докато гостите изпитват трудности и са в зоната на изпадащите със седем точки на 15-а позиция.

ВИХРЕН 0:0 МАРЕК

ВИХРЕН: 1. Нистеров, 5. Арсов, 21. Башлиев, 25. Килов, 2. Бачев, 11. Пехливанов, 16. Ауашрия, 17. Лео Пимента, 73. Бенгюзов, 6. Любомиров, 14. Клименто

МАРЕК: 21. Костадинов, 2. Николов, 18. Йорданов, 33. Кирилов, 99. Вакадинов, 44. Каймакански, 88. Джордж, 16. Мечев, 14. Джаджаров, 77. Вешев, 9. Димитров

