Марек и ЦСКА II не се победиха в мач с два червени и осем жълти картона

Отборът на Марек (Дупница) завърши 1:1 с ЦСКА II в среща от 10-ия кръг на Втора професионална лига и остава със 7 точки на 15-ото място. Младите "армейци", които днес завършиха срещата с девет души, са на 9-о място с 12 точки.



Вторият отбор на ЦСКА откри резултата откри резултата в 10-ата минута чрез Марк-Емилио Папазов, но пет след началото на втората част остана с 10 души, когато беше изгонен от игра Йоан Борносузов.



Това помогна на дупничани и те изравниха в 57-ата минута с точния изстрел на Борислав Николов. Три минути преди последния съдийски сигнал на съдията Стефан Гурков от Сливен от игра беше отстранен още един футболист на ЦСКА II и това се оказа крилото Илиан Антонов. Освен двата червени картона, съдията показа и още осем жълти – по четири за двата състава.