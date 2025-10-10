Геша: Марек е фаворит

В неделя, Септември (Тервел) приема Марек (Дупница). Срещата е от 1/32 финалите на турнира за купата на България.

„През последните два сезона, Марек игра бараж да изкачване от Втора лига в Efbet Лига. Имат качествени футболисти. Това показва ясно, кой е фаворит в предстоящия двубой. Не подценявам обаче потенциала на нашите състезатели. Движим се добре в първенството на Североизточната Трета лига. Мачът за купата ще ни даде точна оценка, какво е истинското ни ниво. Срещата ще е футболен празник в региона. Ще направим възможното да зарадваме хората с добра игра и победа“, коментира пред Sportal.bg Георги Иванов-Геша, треньор на тервелския тим.