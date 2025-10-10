Популярни
  2. Ком (Берковица)
  3. Венцеслав Иванов: Ще опитаме да се противопоставим на много силен отбор

Венцеслав Иванов: Ще опитаме да се противопоставим на много силен отбор

  • 10 окт 2025 | 12:46
  • 163
  • 0

В неделя, Ком (Берковица) приема Янтра (Габрово). Срещата е от 1/32 финалите на турнира за купата на България.

„В момента, Янтра е сред най-силните отбори във Втора лига. Нямат загуба в изиграните десет мача. Смятам, че са отбора в най-добра форма в първенството им. Разликата в класите не подлежи на коментар. Предстоящия двубой ще ни даде реална представа за нашето ниво. Младите ни футболисти получават шанс да се покажат и да ги забележат. Ще направим възможното да се противопоставим на съперника. Да извлечем позитиви от срещата и ще пробваме да я спечелим. Надявам се мача да е хубав, за да се получи празник за феновете. Очаквам те да напълнят трибуните“, коментира пред Sportal.bg Венцеслав Иванов, треньор на Ком.

