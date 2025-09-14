Ком отказа Ювентус (Малчика) за половин час

Популярни
  • 14 сеп 2025 | 01:02
Ком (Берковица) надигра у дома Ювентус (Малчика) с 5:1. Срещата е от четвъртия кръг на Северозападната Трета лига. Селекцията на Венцеслав Иванов изкова успеха в началния половин час, след който имаше четири гола преднина. Георги Цеков откри само 180 секунди след първия съдийски сигнал. Митко Панов удвои в 10-ата минута. След още толкова време се разписа и Мариян Огнянов. В 34-ата минута пък Цветко Иванов вкара от дузпа. След 120 секунди Ивайло Тодоров направи 5:0. Мартин Милков реализира почетното попадение за гостите, четвърт час преди края на мача.

