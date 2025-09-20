Победа изкачи Локо (Мездра) на върха, Ком оспорват головете на съперника

Локомотив (Мездра) спечели у дома с 2:0 срещу Ком (Берковица). Срещата е от петия кръг на Северозападната Трета лига. Стана нервен двубой, в който съдията вдигна доста картони на футболисти от двата отбора. Секунди преди почивката Николай Николов вкара с глава след центриране от корнер. Гостите обаче претендираха за нарушение срещу вратаря им. Кристиян Грозданов уцели гредата на Ком, 120 секунди след почивката. Мариян Огнянов изпълни добре два фаула, като след единия тресна гредата на домакините. В 75-ата минута Валдемар Лашков подаде и Сергей Георгиев фиксира окончателното 2:0. От Ком оспориха за засада, но съдията не уважи претенциите им. Към края, Георгиев вкара още веднъж, но рефера не зачете попадението, отсъждайки засада. Имаше още ситуации пред вратите.

Снимка: ОФК Локомотив Мездра - фейсбук