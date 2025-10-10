Ван Дайк: Осигурихме си победата, а това е най-важното

Нидерландският национал Вирджил ван Дайк заяви, че тимът е изпълнил дълга си при победата с 4:0 като гост на Малта в двубой от световните квалификации. Попитан дали му е приятно да играе мач, който бе приет с доста критики в Нидерландия, Ван Дайк отговори: "Това е част от реалността международния футбол и ние изпълнихме дълга си."

"Не мисля, че трябва да подценяваме колко е трудно да се играе изискан футбол", коментира още защитникът. "Опитахме се да пробиваме през центъра, но трябваше да намерим друг начин. Осигурихме си победата, а това е най-важното. Спечелихме и сега очакваме следващия мач", добави Ван Дайк.

Нидерландците, които имат 13 точки от пет мача, ще се изправят в неделя в Амдстердам срещу тима на Финландия, който събра 10 точки от шест срещи.

Снимки: Imago