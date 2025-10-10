Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нидерландия
  3. Ван Дайк: Осигурихме си победата, а това е най-важното

Ван Дайк: Осигурихме си победата, а това е най-важното

  • 10 окт 2025 | 11:35
  • 422
  • 0
Ван Дайк: Осигурихме си победата, а това е най-важното

Нидерландският национал Вирджил ван Дайк заяви, че тимът е изпълнил дълга си при победата с 4:0 като гост на Малта в двубой от световните квалификации. Попитан дали му е приятно да играе мач, който бе приет с доста критики в Нидерландия, Ван Дайк отговори: "Това е част от реалността международния футбол и ние изпълнихме дълга си."

"Не мисля, че трябва да подценяваме колко е трудно да се играе изискан футбол", коментира още защитникът. "Опитахме се да пробиваме през центъра, но трябваше да намерим друг начин. Осигурихме си победата, а това е най-важното. Спечелихме и сега очакваме следващия мач", добави Ван Дайк.

Нидерландците, които имат 13 точки от пет мача, ще се изправят в неделя в Амдстердам срещу тима на Финландия, който събра 10 точки от шест срещи.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Манчестър Юнайтед и Магуайър вече преговарят за нов договор

Манчестър Юнайтед и Магуайър вече преговарят за нов договор

  • 10 окт 2025 | 10:04
  • 1003
  • 1
Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

  • 10 окт 2025 | 09:52
  • 6393
  • 5
Интер приготви нов договор за важен играч

Интер приготви нов договор за важен играч

  • 10 окт 2025 | 07:57
  • 1035
  • 1
Световните квалификации продължават ударно с нови осем мача

Световните квалификации продължават ударно с нови осем мача

  • 10 окт 2025 | 07:28
  • 5002
  • 0
Унай Симон за конкуренцията с Жоан Гарсия: Селекционерът решава на кого да разчита

Унай Симон за конкуренцията с Жоан Гарсия: Селекционерът решава на кого да разчита

  • 10 окт 2025 | 07:05
  • 1574
  • 0
Нюкасъл следи Сьорлот

Нюкасъл следи Сьорлот

  • 10 окт 2025 | 06:36
  • 1910
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стоичков обяви огромен футболен проект и се обърна към шеф на Левски: Поздравления! Направил си нещо уникално

Стоичков обяви огромен футболен проект и се обърна към шеф на Левски: Поздравления! Направил си нещо уникално

  • 10 окт 2025 | 11:57
  • 15503
  • 12
Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

  • 10 окт 2025 | 08:00
  • 9217
  • 4
Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

  • 10 окт 2025 | 09:57
  • 4596
  • 17
Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

  • 10 окт 2025 | 09:52
  • 6393
  • 5
Интересен тест за Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Интересен тест за Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 10 окт 2025 | 07:00
  • 5810
  • 1
Световните квалификации продължават ударно с нови осем мача

Световните квалификации продължават ударно с нови осем мача

  • 10 окт 2025 | 07:28
  • 5002
  • 0