  Куман: Спечелихме с 4:0, не ме интересува какво мислите

Куман: Спечелихме с 4:0, не ме интересува какво мислите

  10 окт 2025 | 03:27
Куман: Спечелихме с 4:0, не ме интересува какво мислите

Това, което Нидерландия показа в квалификациите за Световното първенство срещу Малта, не беше особено вдъхновяващо. Срещу футболното джудже резултатът беше 4:0, но играта може би разочарова много зрители. Националният селекционер Роналд Куман обаче едва ли се интересуваше от това.

„Добре, спечелихме с 4:0“, звучи кратко и ясно от устата на националния селекционер пред NOS.

Въпреки това, далеч не всичко вървеше добре. Куман обаче оценява мача и резултата като отлични, въпреки че някои може да не са съгласни. „Дадохме максимум газ до края, с много добри неща. По-малко се интересуваме от това, което вие (медиите, бел. ред.) мислите за това. Това е ваше право. Аз мога да мисля различно, нали?“

Капитанът Върджил ван Дайк можеше добре да си представи, че зрителите не са се забавлявали в четвъртък. „Такива мачове са част от играта. Ние сме на добър път към Световното първенство. Още три мача остават.“

Снимки: Imago

