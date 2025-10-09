Популярни
Литков: Знаехме, че Карлос ще тласне, колкото му трябва

  • 9 окт 2025 | 23:09
  • 1109
  • 0
Литков: Знаехме, че Карлос ще тласне, колкото му трябва

Масажистът на Карлос Насар Атанас Литков заяви, че никой в треньорска щаб на българския щангист не е има съмнение, че той ще спечели световната титла.

Насар спечели за трети път световната титла във Фьорде, като взе златото в категория до 94 килограма. Олимпийският шампион от Париж обаче изглеждаше в критична ситуация след изхвърлянето, когато бе четвърти, но в изтласкването той направи световен рекорд от 222 килограма.

"Имаше промяна на техниката, с която Карлос вдига, и затова изпусна щангата при втория опит в изхвърлянето. Той обаче е достатъчно смел, а ние нямахме време да анализираме защо се случи това. Но той е много силен в тласкането, ние го знаехме. Карлос е бил и в по-тежки ситуации. Ядосахме се всички от това, което стана във втория опит. Получи се грешка в третия опит, но и за секунда не сме си помисляли да се отказваме. Знаехме, че ще тласнем толкова, колкото ни трябва. Другият път ще атакуваме световния рекорд в изтласкването отново. Екипът ни е окомплектован и тепърва ще виждате най-доброто от Карлос Насар", заяви Литков пред камерата на bTV.

"По време на химна ми текнаха сълзите, но гледам да съм здраво стъпил на земята. Това е първата стъпка към Олимпиадата през 2028 година и мисля, че бе добрa", заяви още той.

