Николай-Томас Георгиев стигна елиминациите на сабя в Тунис

  11 яну 2026 | 02:09
Николай-Томас Георгиев показа отлична игра на сабя на турнира по фехтовка Гран При на Тунис и намери място във втория ден на надпреварата, когато ще бъдат определени медалистите.

Възпитаникът на фехтовален клуб Пловдив БГ се бори за място сред най-добрите 64 с още 162 състезатели от 32 държави, като показа завидно самочувствие и утре продължава похода си към призовите места.

Георгиев излезе от групите с три победи и три загуби. В предварителните елиминации той отстрани в първия кръг неутралния спортист Василий Ширшов с 15:12. В следващия кръг българинът надделя над Хо-бин Ли от Република Корея след оспорвана игра с 15:14 и си осигури място във втория ден на турнира.

Утре той ще се изправи в първия кръг на елиминациите срещу номер 5 в схемата и победител в два турнира за Гран При на сабя Кристиан Раб от Унгария, съобщават от БФ Фехтовка.

