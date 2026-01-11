Популярни
След пет кръга Стефанова дели първото място

  • 11 яну 2026 | 01:47
  • 209
  • 0
След пет кръга Стефанова дели първото място

Антоанета Стефанова разделя първото място след изиграването на пет кръга на европейското първенство по ускорен шахмат за жени в Монте Карло.

Българката има актив от 4,5 точки, с колкото са още Александра Костенюк от Швейцария, Алиция Сливицка от Полша и Говхар Бейдулаева от Азербайджан.

Стефанова стартира турнира с четири последователни победи, като най-престижната от тях бе над испанката Марта Гарсия Мартин в третия кръг. В последната си партия за деня българката завърши реми с черните фигури с грузинската гросмайсторка Бела Хотенашвили. В утрешния шести кръг Стефанова ще започне с партия с Бейдулаева.

На европейското първенство участват 143 шахматистки, като Антоанета Стефанова е единствената българска представителка.

