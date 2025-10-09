Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Бивш пилот във Формула 1 остана без шофьорска книжка

Бивш пилот във Формула 1 остана без шофьорска книжка

  • 9 окт 2025 | 18:19
  • 216
  • 0

Бившият пилот във Формула 1 Марк Блъндел остана без шофьорска книжка заради превишена скорост, съобщиха медиите на Острова.

През ноември 2024 година Блъндел е бил засечен зад волана на Ланд Роувър на шосе А14 в Нортхемпшир, Англия да кара с 96 мили в час при ограничение 70 мили в час.

Мика Хакинен предрече преди 2 години успехите на Макларън
Мика Хакинен предрече преди 2 години успехите на Макларън

Нарушението на Марк е отишло на съд, където адвокатът му е заявил, че бившият пилот се признава за виновен. Така Блъндел остана без шофьорска книжка и трябва да плати глоба в размер на 1042 британски лири.

Блъндел кара във Формула 1 между 1991 и 1995 година, като беше пилот на Брабъм, Лижие и Тиръл, а през 1992 година спечели „24 часа на Льо Ман“.

Джони Хърбърт: Бронята на Пиастри започва да се пропуква
Джони Хърбърт: Бронята на Пиастри започва да се пропуква
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Мика Хакинен предрече преди 2 години успехите на Макларън

Мика Хакинен предрече преди 2 години успехите на Макларън

  • 9 окт 2025 | 15:50
  • 573
  • 0
Джони Хърбърт: Бронята на Пиастри започва да се пропуква

Джони Хърбърт: Бронята на Пиастри започва да се пропуква

  • 9 окт 2025 | 14:55
  • 953
  • 0
Решението на Рованпера дава шанс на Солберг?

Решението на Рованпера дава шанс на Солберг?

  • 9 окт 2025 | 14:05
  • 1080
  • 0
Сайнц сравни Марк Маркес със Сена

Сайнц сравни Марк Маркес със Сена

  • 9 окт 2025 | 13:47
  • 752
  • 0
От АФБ коментираха отмяната на рали „Стари столици“

От АФБ коментираха отмяната на рали „Стари столици“

  • 9 окт 2025 | 13:18
  • 327
  • 0
Помните ли как Ред Бул нае Ейдриън Нюи?

Помните ли как Ред Бул нае Ейдриън Нюи?

  • 9 окт 2025 | 12:20
  • 2554
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

  • 9 окт 2025 | 13:26
  • 4481
  • 38
Радостин Кишишев: Виждат се проблемите на футбола, но не се решават

Радостин Кишишев: Виждат се проблемите на футбола, но не се решават

  • 9 окт 2025 | 15:00
  • 4863
  • 5
Тинката: България беше страхлива и безпомощна срещу Испания, не минахме центъра - егати ютията!

Тинката: България беше страхлива и безпомощна срещу Испания, не минахме центъра - егати ютията!

  • 9 окт 2025 | 15:17
  • 6817
  • 6
Над 15 000 продадени билета за България - Турция

Над 15 000 продадени билета за България - Турция

  • 9 окт 2025 | 12:32
  • 13527
  • 30
Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

  • 9 окт 2025 | 10:53
  • 27165
  • 13
Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

  • 9 окт 2025 | 07:23
  • 28471
  • 22