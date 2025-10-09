Бивш пилот във Формула 1 остана без шофьорска книжка

Бившият пилот във Формула 1 Марк Блъндел остана без шофьорска книжка заради превишена скорост, съобщиха медиите на Острова.

През ноември 2024 година Блъндел е бил засечен зад волана на Ланд Роувър на шосе А14 в Нортхемпшир, Англия да кара с 96 мили в час при ограничение 70 мили в час.

Former ITV F1 pundit, 59, handed six-month driving ban after speeding at 96mphhttps://t.co/rnWhDiiCUO — Sun Sport (@SunSport) October 9, 2025

Нарушението на Марк е отишло на съд, където адвокатът му е заявил, че бившият пилот се признава за виновен. Така Блъндел остана без шофьорска книжка и трябва да плати глоба в размер на 1042 британски лири.

Блъндел кара във Формула 1 между 1991 и 1995 година, като беше пилот на Брабъм, Лижие и Тиръл, а през 1992 година спечели „24 часа на Льо Ман“.

Снимки: Gettyimages