УЕФА даде Световна квалификация на наказания в България съдия Георги Кабаков

Съдията Георги Кабаков, чиито права бяха спрени за неопределено време преди два дни, продължава да се радва на сериозно доверие в Европа. УЕФА му повери Световната квалификация в група "К" между отборите на Латвия и Андора, която ще се играе в събота от 16.00 часа българско време на стадион Даугава в Рига.

Спряха правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков

Помощници на Кабаков ще бъдат Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а друг плoвдивчанин – Радослав Гидженов, ще бъде четвърти съдия.

Българи са отговорниците за системата за видеоповторения (ВАР). Драгомир Драганов е главен ВАР-съдия, а Никола Попов е асистент-ВАР.

Норвежката Прамила Сузане Матиасен е делегат на УЕФА, а Нериюс Дунаускас от Литва ще бъде съдийски наблюдател.

Георги Кабаков стана обект на медийни атаки заради срещата Славия – Локомотив (София) от 11-ия кръг, когато като отговорник за системата ВАР допусна да бъде зачетен гол за домакините, дело на Емил Стоев, но преди това Мартин Георгиев игра с две ръце.



Главният съдия на въпросната среща Владимир Вълков от Пловдив също получи санкция за неопределено време.

