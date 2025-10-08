Венци Стефанов: Удрят Кабаков, хвърляйки светлината върху Славия! Който подцени Вълка, ще ближе рани

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов говори пред Sportal.bg във връзка с вчерашното наказание, наложено на най-добрия български рефер Георги Кабаков. Пловдивчанинът беше VAR-съдия на мача на "белите" с Локомотив (София), като от Българския футболен съюз обявиха, че вадят него и Владимир Вълков заради "незадоволителното им представяне" във въпросния двубой.

Спряха правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков

"Не мисля, че Кабаков и неговият асистент са сбъркали за този гол, който толкова се коментира. Обърнете внимание къде са ръцете на нашия състезател, те не са разперени настрани. Освен това по този начин хвърлят светлината само върху мача на Славия, което не е достойно. Ни най-малко искам да влизам в ролята на негов адвокат. Получава се обаче малко като историята с Пилат Понтийски - някой си измива удобно ръцете. Удрят Кабаков по някаква друга линия, а се говори само за мача с Локомотив", каза босът на "белите".

Цветомир Найденов нарече Кабаков Нотариуса

"Битката за титлата ли? Не бива да се подценява Вълка. Който го подцени, ще ближе рани. Познавам го добре. Смятам, че той се справя много добре, въпреки оскъдицата. Нищо че феновете им опъват плакати, освиркват го, даже нахлуха на терена на един мач. Ако не беше Вълка, Левски сега щеше да носи табелата за последен в колоната. Може би мачовете на два фронта идват в повече на Лудогорец, макар че направиха силен мач в Швеция и получават пари от тези европейски мачове", добави бизнесменът.